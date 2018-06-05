غرامة 4000 ريال عقوبة زراعة الأعلاف الخضراء

علي القحطاني(صدى):

طالب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة “القريات” كِبار المُزارعين للأعلاف الخضراء في مساحات تزيد عن ( 100 ) هكتار بالالتزام بالتوقف التام عن زراعة كافة أنواع محاصيل الأعلاف الخضراء وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٥ من شهر صفر ١٤٤٠هـ تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبة.

وأعلنت الوزارة العقوبة بغرامة قدرها ٤٠٠٠ ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء في السنة الواحدة وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المُخالفة في كل مرة.

وكشفت الوزارة أسماء عدد من المحاصيل الزراعية المحظور تصدير منتجاتها الطازجة والمصنعة مثل؛ البرسيم، حشيشة الرودس، الذرة الرفيعة، عشبة الراي، الذرة الشامية، الشعير، حشيشة السودان.

ويُذكر أن هذه الدعوة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٢٥ صفر ١٤٣٧هـ بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.