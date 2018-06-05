بالفيديو.. ” المحرج ” يوضح مصير طلاب دبلوم التربية باستبداله بماجستير مهني

نايف السالم(صدى):

أوضح الدكتور حمد المحرج، وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية، مصير طلاب ” الدبلومات التربوية ” هذا العام بعد إيقافه، لافتًا إلى أنه تم استبداله ببرنامج ماجستير مهني تربوي بعد الجامعة لمدة سنتين يخضع فيها الطالب لتدريب مهني مكثف؛ قائلًا أن خبرة الوزارة مع مخرج هذا الدبلوم لم يكن مرضيا خلال السنوات الأخيرة ، فضمن الخطة التطويرية التي تبنتها الوزارة إيقاف الدبلوم التربوي، وإعادة تطوير الإعداد التربوي للمعلم.

وفي السياق نفسه، أشار ” المحرج ” إلى أنه سيتم إطلاق البرنامج الجديد وهو أن يدرس الطالب التخصص في كليته الأم مثلًا من يريد أي تخصص يدرسه ثم يلتحق بعد التخرج من الجامعة وحصوله على البكالوريوس ببرنامج دبلوم متقدم مكثف أو ماجستير مهني تربوي بعدها يصبح مؤهلًا للتدريس.

وتابع أنه بعد التخرج من الجامعة سيكون هناك ماجستير مهني لمدة سنتين ويعد الخريج إعدادًا جيدًا ليصبح معلمًا وسيكون فيه تدريب عملي مكثف ، لافتًا إلى أن برنامج مواءمة التعليم يهدف لحصول الخريج على وظيفة في خلال 6 أشهر من تخرجه، مشيرًا إلى أن الاحتياج الفعلي للشهادة المتوسطة سيصبح أكبر من الاحتياج للبكالوريوس في 2030، وستقل الحاجة للدراسات العليا.