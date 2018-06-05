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لوجود شبهة تجاوزات.. ” شمس ” توقف رئيسها التنفيذي

لوجود شبهة تجاوزات.. ” شمس ” توقف رئيسها التنفيذي
علي القحطاني(صدى):

أوقفت شركة المشروعات السياحية ” شمس ” ، رئيسها التنفيذي عن العمل، معلنة إلغاء صلاحياته كافة.

وأعلنت الشركة في بيان لها، عن قرار مجلس إدارتها بإيقاف الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالحميد عبدالله الطريف عن العمل ” تحت التحقيق ” ، وإلغاء صلاحياته كافة، وكذلك منعه من دخول مقر الشركة والمنتجع.

وأكدت الشركة أن القرار يسري اعتبارًا من تاريخ 4 يونيو 2018؛ مرجعة الأسباب إلى شبهة وجود عدة تجاوزات تستدعي التحقيق معه.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17218 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوكي

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