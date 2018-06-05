لوجود شبهة تجاوزات.. ” شمس ” توقف رئيسها التنفيذي

علي القحطاني(صدى):

أوقفت شركة المشروعات السياحية ” شمس ” ، رئيسها التنفيذي عن العمل، معلنة إلغاء صلاحياته كافة.

وأعلنت الشركة في بيان لها، عن قرار مجلس إدارتها بإيقاف الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالحميد عبدالله الطريف عن العمل ” تحت التحقيق ” ، وإلغاء صلاحياته كافة، وكذلك منعه من دخول مقر الشركة والمنتجع.

وأكدت الشركة أن القرار يسري اعتبارًا من تاريخ 4 يونيو 2018؛ مرجعة الأسباب إلى شبهة وجود عدة تجاوزات تستدعي التحقيق معه.