فيديو صادم.. لأب يقبل ابنه قبل التخلي عنه أمام كنيسة

نيودلهي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لاب يتخلى عن ابنه بالقرب من كنيسة في كيرالا بالهند .

وعلقت وسائل إعلام هندية ، أن الأب تخلى عن الطفل بسبب مخاوفه من التعرض للتشهير لولادة طفل رابع ، حيث تم القبض عليه إلى جانب زوجته بعد الحادث.

ورصد الفيديو المتداول ، الزوجين يسيران نحو الكنيسة في المساء مع طفل ملفوف في غطاء برتقالي قبل أن يقبل الأب رأس ابنه ويضعه على الأرض.

وكانت ولدت الأم طفلها في المستشفى وتآمرت مع زوجها للتخلي عن الطفل، وقال الزوجان في التحقيقات إنهما كانا قلقين من الوصمة الاجتماعية بعد إنجاب أربعة أطفال.

وزعما عقب القبض عليهما أنهما كانا محط سخرية الأصدقاء والجيران بعد معرفتهم بشأن الحمل.