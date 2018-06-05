ضبط حبوب مخدرة بحوزة قائدي مركبة بالرياض ومكة

عادل الحربي(صدى):

تمكنت شرطة الموية، من ضبط مواطنًا بحوزته سبع حبات مخدرة من نوع كبتاجون ضبطها بحوزته رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز انطلاق القوة بالموية؛ حيث أنه أثناء قدوم حافلة من نوع مرسيدس بقيادة مواطن، ويرافقه 49 شخصًا باتجاه الطائف، اشتبه رجال القوة بقائد الحافلة، وعند تفتيشه لم يتم العثور على شيء معه، وبتفتيش مكان جلوسه عثر بالقرب منه وفِي درج الباب الخاص بالسائق على سبع حبات يشتبه في أنها من نوع الكبتاجون المخدر.

وفي سياق متصل، تحقق مخدرات العاصمة المقدسة مع مواطن بعد أن تسلمته من القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بالكر، التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، أثناء الاشتباه فيه عند مروره من النقطة؛ حيث تم العثور على كيس نايلون بداخله حبوب مخدرة يعتقد أنها من نوع الكبتاجون تقارب 200 حبة مخبأة في أحد جوانب فتحة في سقف المركبة، فيما تم ضبط الشخص، وسلم والمضبوطات لمكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.