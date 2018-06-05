فيديو يرصد جهود رجال الدفاع المدني على مدار الساعة

عادل الحربي(صدى):

نشرت القناة الرسمية لمديرية الدفاع المدني، مقطع فيديو يوثق جهود رجال الدفاع المدني، ودورهم في إنقاذ حياة الآخرين من خلال سرعة التجاوب مع البلاغات التي تردهم بين الحين والآخر.

وأوضح الفيديو قيام إحدى الفرق الميدانية بالدفاع المدني بالمسارعة لإطفاء حريق اندلع بأحد المنازل بالرياض وقت الإفطار، وأشار أحد رجال الدفاع المدني إن الحوادث تكثر قبيل الإفطار، منها الحوادث المرورية بسبب السرعة الزائدة، والحوادث التي تقع في المنازل بسبب ترك زيت الطعام على النار والانشغال عنه، أو احتجاز الأطفال في دورات المياه أو الغرف بسبب انشغال الأهل عنهم.

وأضاف أحد رجال الدفاع المدني أنهم جاهزين على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ، وفي رمضان يتناولون الإفطار في مقر عملهم ليكونوا جاهزين لمباشرة أي بلاغ، مشيراً إلى أن هناك مشاكل تواجههم منها الازدحام، والتجمهر، ورفض بعض السائقين إفساح الطريق لهم عند الإشارات بسبب الخوف من مخالفات ساهر.

ويُذكر أنه تصادف مع تصوير التقرير، تلقي بلاغ حول اندلاع حريق في أحد المنازل بحي السليمانية، حيث هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف لمباشرة الحادث، وتمكنوا من إطفاء حريق في مطبخ المنزل بنجاح، دون وقوع إصابات.