بالصور.. مغادرة مدرب الهلال لزيورخ للالتقاء مع آل الشيخ و سامي الجابر

خالد البر(صدى):

بثت قناة ” تي في اي ” البرتغالية صباح اليوم صورا لمغادرة‏ المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لمطار لشبونة ، متجهاً لزيورخ السويسرية للتوقيع للهلال. وظهر خلالها المدرب الشهير برفقة وكيل أعماله في صالة المغادرة ، ورغم محاولات مذيع القناة الا أن المدرب رفض الإدلاء بأي تصريح يخص مستقبله للاعلام البرتغالي.

ومن المقرر ان يلتقي المدرب جيسوس مساء اليوم الثلاثاء مع سامي الجابر رئيس الهلال في زيورخ بحضور معالي المستشار تركي ال الشيخ لتوقيع عقد تدريب الفريق الاول بالنادي.