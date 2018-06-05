ملك الأردن لـ ” الحكومة الجديدة ” : لا تردد في محاسبة من لا يراعي المال العام

عمّان(صدى):

أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن الضغوطات على الأردن يجب أن تكون حافزًا للارتقاء بنوعية الخدمات، ويأتي ذلك في ظل الاحتجاجات التي تواجها البلاد منذ يومين.

ووجه العاهل الأردني رسالة إلى الحكومة الجديدة برئاسة عمر الرزاز، موضحًا أن الحكومة مطالبة بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه.

وأضاف أنه على الحكومة الإسراع بإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية، ومراجعة المنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل.

كما توعد العاهل الأردني بمحاسبة كل من لا يعمل لخدمة المراجعين ومن لا يراعي المال العام والفاسدين، قائلًا ” لا تردد في محاسبة من لا يعمل لخدمة المراجعين ومن لا يراعي المال العام “.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلف وزير التعليم عمر الرزاز بتولي رئاسة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي أمس الاثنين.

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