ريال مدريد يستغل رحيل زيدان ويتعاقد مع هذا اللاعب

نواف السالم(صدى):

بدأ رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، مفاوضاته للتعاقد مع حارس مرمى جديد للنادي الملكي خلال الصيف الحالي، مستغلًا رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي كان رافضًا لهذه الفكرة.

وكشفت مصادر إسبانية أن النادي الملكي بدأ مفاوضات رسمية للتعاقد مع حارس مانشستر يونايتد الشاب دافيد دي خيا، لافتة إلى أن ريال مدريد لا يمانع دفع قرابة 100 مليون يورو للتعاقد مع هذا الحارس.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي رحل عن ريال مدريد بعد حصوله على كأس دوري أبطال أوروبا، دائم الرفض للتعاقد مع حارس مرمى جديد، حيث طالما أبدى إعجابه الشديد بقدرات الكوستاريكي كايلور نافاس.