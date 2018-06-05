سمو ولي عهد دبي يصل جدة
وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، اليوم إلى جدة لأداء مناسك العمرة .
وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وسمو الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات ، والقنصل الإماراتي عارف الطابوق ، ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17218 ] نشر منذ 2 ساعتين
عمره مقبوله ان شاء الله
فهد[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 47 دقيقة
يا هلا بالغلا نورت جدة