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سمو ولي عهد دبي يصل جدة

سمو ولي عهد دبي يصل جدة
نايف السالم(صدى):

وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، اليوم إلى جدة لأداء مناسك العمرة .

وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وسمو الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات ، والقنصل الإماراتي عارف الطابوق ، ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 17218 ] نشر منذ 2 ساعتين

عمره مقبوله ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 47 دقيقة

يا هلا بالغلا نورت جدة

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