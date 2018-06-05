سمو ولي عهد دبي يصل جدة

نايف السالم(صدى):

وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، اليوم إلى جدة لأداء مناسك العمرة .

وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وسمو الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات ، والقنصل الإماراتي عارف الطابوق ، ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين .