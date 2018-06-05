بالصور.. ضبط 1417 بائعا متجولا بالطرق المؤدية للحرم المكي

نايف السالم(صدى):

تمكنت قيادة مهام شرطة العاصمة المقدسة للعمرة، من ضبط عددًا من المخالفات للنصف الأول من شهر رمضان المبارك، أثناء توليها إدارة وتنظيم الحشود في المسيال ومدخل شارع الهجرة ومسجد عائشة.

وأوضحت القيادة أنه تم ضبط 1417 بائعًا جائلًا يضايقون المارة في الطرق المؤدية من وإلى الحرم المكي الشريف، كما تم ضبط 4694 مخالفًا للنظام العام، وجرى التعامل معهم في الحال.

كما أضافت أنه تم ضبط 3386 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وضبط 525 حالة نشل وسرقة نفذها مجموعة من الأشخاص تنوعت جنسياتهم وجنسهم رجالاً ونساءً، بالإضافة إلى 330 حالة تسول في مركزية مكة والطرق المؤدية للحرم.

وأشارت إلى أن القوة نفذت حملة على الدراجات النارية، ضبطت خلالها 339 دراخة مخالفة وأودعت حجز الدراجات في المعيصم، لافته إلى أنها تشرف على راحة وسلامة الزوار والمعتمرين، وتوفر لهم أعلى سبل الراحة والأمان، كما تتابع كل ما يتعلق بأمن وسلامة الزوار والمعتمرين من مخالفات أو سلوكيات وظواهر سلبية.