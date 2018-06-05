الإعلامي خالد الحارثي يفجع بوفاة والدته

محمد السعران(صدى):

إنتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم والده الزميل الإعلامي خالد الحارثي محرر جريدة الجزيرة وسوف يصلى عليها بمشيئة الله اليوم الثلاثاء الموفق 21 / 9 / 1439 في مسجد الملك خالد بام الحمام بعد صلاة التراويح مباشرة وسيكون الدفن بمقبرة شمال الرياض .

وسيتقبل العزاء بعد صلاة التراويح في منزل أخيه سعيد العرابي بحي الخزامى غرب جامعة الملك سعود وفق الموقع الموضح هنا

” صحيفة صدى ” تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساه للزميل الحارثي ولكافة إخوانه وعائلته ونسأل الله الرحمه والمغفرة للفقيدة .

انا لله وانا اليه راجعون