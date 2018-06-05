” هدف ” يكشف أن 40% يعتبرون العمل الحر مصدر دخل أساسي

عادل الحربي (صدى):

أجرى صندوق التنمية البشرية ” هدف ” استبيانًا على موقعه الرسمي، والذي كشف عن وجود 40.1% من المشاركين يرون أن دعم العمل الحر يمثل مصدر دخل أساسي لهم، بينما اعتبره 24.8% مصدر دخل إضافي.

وأوضح 35.2 % من المشاركين عدم ممارستهم للعمل الحر؛ فيما يمثل ” دعم العمل الحر ” أحد الحلول التي يطرحها ” هدف ” ؛ لتمكين الكفاءات الوطنية المنتجة من بناء شخصيات مهنية مستقلة، من خلال الحصول على شهادة لذلك.

وفي السياق ذاته، يحدث ذلك وفق الشروط التالية: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون بعمر 18 سنة فما فوق، وإصدار ” وثيقة العمل الحر ” من خلال بوابة العمل الحر المعتمدة من قبل ” هدف ” ، والحصول على التراخيص اللازمة في المهن التي تحتاج إلى ترخيص من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

بالإضافة إلى، أن مدة الدعم لا تزيد عن 24 شهرًا ميلاديًّا، بينما يعد المستثنون من الدعم الحر هم: الموظفون على رأس العمل، والمسجلون في نظام المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، والمسجلون في نظام الخدمة المدنية، والموظف المدعوم على أحد برامج الصندوق الأخرى.