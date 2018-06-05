الكشف عن أسباب إيقاف طبيبة وعددا من الكوادر الطبية ببيشة

أبها(صدى):

قامت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير ، بإيقاف طبيبة وعددًا من الكوادر الطبية، بمجمعين طبيين خاصين بمحافظة بيشة.

وعن أسباب إيقافهم، قال علي آل بخيتان، المتحدث الرسمي بصحة بيشة، أن الطبيبة جاء إيقافها نتيجة عملها على أجهزة الليزر دون وجود ترخيص لديها بالعمل على مثل هذه الأجهزة.

أما عن إيقاف الكوادر الطبية، فجاء ذلك لعدم حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن الحملة الرقابية التي أطلقتها وزارة الصحة على الممارسات الصحية التجميلية بالمنشآت الصحية الخاصة.

يٌذكر أنه سيتم إحالة الطبيبة والكوادر الطبية الأخرى للنيابة العامة؛ وذلك في حالة ثبوت مخالفتهم، وإحالة المجمعين الطبيين للجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.