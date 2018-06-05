مشهد بـ ” العاصوف ” يثير الجدل في مصر.. والسلطات تطالب بحذفه

أماني الغامدي(صدى):

أثار أحد مشاهد مسلسل ” العاصوف ” الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي على فضائية MBC، الكثير من الجدل في مصر، وسط مطالبات واسعة بحذف هذا المشهد.

وتضمن المشهد الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حرق صورة الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر ضمن أحداث المسلسل، ما اعتبره الجميع إهانة لرمز مصري وعربي كبير.

ومن جانبها، طالبت السلطات المصرية من المملكة بالتدخل لحذف مشهد حرق الصورة، واصفه إياه بالمسيء للرئيس المصري الراحل.

حيث وجه رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري مكرم أحمد، كتابًا لوزير الثقافة والإعلام في المملكة للمطالبة بحذف المشهد واتخاذ ما يلزم تجاه قناة ” MBC ” ، والتنبيه على شركات الإنتاج والقناة بعدم التعرض للرموز العربية بالإساءة .

وجاء نص الكتاب كالتالي ” انطلاقُا من العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، نطالب باتخاذ ما يلزم تجاه قناة mbc التي أذاعت مسلسلًا حمل اسم (العاصوف) يتضمن مشهدًا مسيئًا للزعيم الراحل جمال عبدالناصر حيث تحرق صورته وهو ما يمثل إهانة لرمز مصري وعربي كبير “.

يُذكر أن مسلسل العاصوف بطولة الفنان ناصر القصبي، يسلط الضوء على تفاصيل المجتمع السعودي في فترة السبعينيات من القرن الماضي، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا في المملكة.