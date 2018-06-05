بالصور.. ضبط مخالفات لسوق العمل والتوطين بحائل وينبع

علي العنزي(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، مساء أمس الاثنين، جولات تفتيشية على المجمعات والمراكز التجارية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق قرار التوطين.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الجولات أسفرت عن ضبط مخالفات لسوق العمل وقرار التوطين.

كما نفذت فرق تفتيش محافظة ينبع التابعة للوزارة، جولات ميدانية على 59 منشأة تجارية، لبيع المستلزمات النسائية ومنافذ تأجير السيارات والذهب والمجوهرات، والتي أسفرت عن ضبط مخالفات لنظام العمل خلال الفنرة المسائية.