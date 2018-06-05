التراجع الجماعي يسيطر على سوق العملات الرقمية
واصلت العملات الرقمية تراجعها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بالرغم من توسع بورصة العملات الرقمية في اليابان، والتي يقع مقرها في أمريكا.
وتراجعت أكبر عملة رقمية في العالم ” بتكوين ” بنسبة 1.03% إلى 7446.9 دولار في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وانخفضت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 1.6% عند 586.15 دولار، كما هبطت ” الريبل ” إلى 65 سنتًا، وتراجعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 4.1% إلى 1071.8 دولار.
كما تأثرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بهذا التراجع الجماعي، مسجله 334.23 مليار دولار، بعدما زادت بنسبة 8% خلال الأسبوع الماضي.
وكانت بورصة ” كوين بايز ” أعلنت أمس، أنها ستطلق مكتبًا في اليابان وتخطط للعمل مع وكالة الخدمات المالية في البلاد للتأكد من امتثالها للتنظيمات المحلية.
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