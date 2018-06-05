التراجع الجماعي يسيطر على سوق العملات الرقمية

حمود العنزي (صدى):

واصلت العملات الرقمية تراجعها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بالرغم من توسع بورصة العملات الرقمية في اليابان، والتي يقع مقرها في أمريكا.

وتراجعت أكبر عملة رقمية في العالم ” بتكوين ” بنسبة 1.03% إلى 7446.9 دولار في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفضت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 1.6% عند 586.15 دولار، كما هبطت ” الريبل ” إلى 65 سنتًا، وتراجعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 4.1% إلى 1071.8 دولار.

كما تأثرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بهذا التراجع الجماعي، مسجله 334.23 مليار دولار، بعدما زادت بنسبة 8% خلال الأسبوع الماضي.

وكانت بورصة ” كوين بايز ” أعلنت أمس، أنها ستطلق مكتبًا في اليابان وتخطط للعمل مع وكالة الخدمات المالية في البلاد للتأكد من امتثالها للتنظيمات المحلية.