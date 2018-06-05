وظائف شاغرة بالمركز الوطني لتقنية أمن المعلومات للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المركز الوطني لتقنية أمن المعلومات ” C4C ” في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن فتح باب التقديم على وظائف ” باحث / باحثة ” في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح المركز الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، والتي جاءت كالتالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين.

– حاصل على بكالوريوس أو ماجستير في أحد التخصصات التالية ” علوم حاسب، هندسة كهربائية، هندسة كمبيوتر، رياضيات ” .

وناشد المركز الراغبين في التقديم على هذه الوظائف، بإرسال السيرة الذاتية والسجل الأكاديمي عبر البريد الإلكتروني التالي:هنا

وذلك في موعد أقصاه السبت 1439/10/16هـ الموافق 2018/6/30م.