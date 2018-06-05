نائب أمير منطقة جازان يدشن حملة ” تفريج كربة “

حسين العلي(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، فعاليات حملة ( تفريج كربة ) التي تنفذها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم “تراحم ” بمنطقة جازان بالتعان مع سجون المنطقة وعدد من الجها الحكومية وذلك بمسرح الغرفة التجارية الصناعية بجازان.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس رعاية السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة علي بن موسى زعلة كلمة أكد فيها أهمية الحملة الخيرية التي تستهدف إطلاق الموقوفين من النزلاء المعسرين ممن لا تتجاوز مديونياتهم ٥٠ ألف ريال ، وأمضى أكثر من شهرين ، ولَم يسبق أن تم السداد عنهم في حملات اللجنة السابقة سائلاً الله تعالى العون والتوفيق ، والأجر والمثوبة للجميع.

بعدها ألقى مدير سجون منطقة جازان العميد عيضة بن معيض المالكي كلمة مماثلة شدد فيها على أهمية الحملة التي تعد من إحدى صور التكافل الاجتماعي الذي عرفت هذه البلاد وأبنائها المواطنين بمختلف المناطق ، لتقديم كل ما يسهم في إطلاق سراح النزلاء والنزيلات الغارمين من أصحاب المديونيات ، ويمكنهم من مشاركة أبنائهم وأسرهم فرح العيد بعد أن يتم إطلاق سراحهم.

إثر ذلك أعلن سمو نائب أمير منطقة جازان تدشين الحملة نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، إيذاناً ببدء فعاليات الحملة واستقبال التبرعات ، وتم الإعلان عن تبرع سمو نائب أمير منطقة جازان بمبلغ مليون ريال.