” المالكي ” يوضح تفاصيل اعتراض صاروخ حوثي باتجاه ينبع
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة الرابعة وأحد عشرة دقيقة فجرًا (0411) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة ينبع وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ولله الحمد، دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات ولله الحمد.
وبيّن العقيد المالكي أن تكرار إطلاق الصواريخ الباليستية وللمرة الثانية أثناء وجود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن بصنعاء يثبت عدم اكتراث المليشيا الحوثية الإرهابية للجهود الأممية.
وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممين (2216) ، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 2 ساعتين
مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان،
والله عارفين انه يستهدف المدن بس وين الحل
الحل احرقو اليمن لا تقولو اطفال مواطنين
كلهم خونه
اذا طاح الصاروخ على ينبع بيطيح على مواطنين وأطفال صح
احرقوهم احرقوهم بلا رحمه
هذا بشار أحرق شعبه
qlq[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم احفظ السعودية
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 1 ساعة
الملاحظ انه كلما تدخلت الامم المتحدة كلما ازداد تعقيد الوضع ودوما لمصلحة شرذمة من الخونة والمتائمرين ممن باعوا ضمائرهم و ذممهم للعدو المجوسي الفارسي ومن تحالف معه من اعداء الامة نحن نقول وبثقة لتذهب الامم المتحدة ومبعوثها الى الجحيم انهو الوضع بما يتوافق مع مصالحنا ولا تعيروهم اي اهتمام فقراراتهم دوما تصب في مصلحة الاعداء
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1436 ] نشر منذ 24 دقيقة
ادعمو ياقوات الشرعية وبمساندة التحالف وحررو صعده والحديده حتي الانتصار علي الانقلابيين لايهمكم لاامم متحده ولا تدخلات دول كبري ازيحو هذا الكابوس الجاسم فوق صدور الشعب اليمني قبل عيد الفطر المبارك