مصرع مقيمة على يد زوجها بعد ضربها حتى الموت بجدة

نايف السالم(صدى):

أقدم مقيم على ضرب زوجته العشرينية على مدار يومين متتاليين، بسبب شكه في سلوكها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل مغرب الأحد الماضي.

وتعرضت الزوجة التي كانت حامل في الأشهر الأخيرة، لنزيف حاد إثر الضرب المبرح الذي تعرضت له على يد زوجها.

وتلقى مركز العمليات الأمنية الموحد بلاغا يفيد بمقتل امرأة بحي الجامعة بجنوب جدة ، وبالتوجه لموقع الحادثة تم تحديد مواصفات الجاني.

وتولت الشعبة السرية بدوريات الأمن بجدة مهمة الإيقاع بالمتهم والتي تمت بعد ساعات من ارتكابه الجريمة، حيث تمكن رجال الأمن من رصده في داخل أزقة الحي الشعبي وتم ضبطه وتسليمه لشرطة جدة.