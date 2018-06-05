مصرع مقيمة على يد زوجها بعد ضربها حتى الموت بجدة
أقدم مقيم على ضرب زوجته العشرينية على مدار يومين متتاليين، بسبب شكه في سلوكها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل مغرب الأحد الماضي.
وتعرضت الزوجة التي كانت حامل في الأشهر الأخيرة، لنزيف حاد إثر الضرب المبرح الذي تعرضت له على يد زوجها.
وتلقى مركز العمليات الأمنية الموحد بلاغا يفيد بمقتل امرأة بحي الجامعة بجنوب جدة ، وبالتوجه لموقع الحادثة تم تحديد مواصفات الجاني.
وتولت الشعبة السرية بدوريات الأمن بجدة مهمة الإيقاع بالمتهم والتي تمت بعد ساعات من ارتكابه الجريمة، حيث تمكن رجال الأمن من رصده في داخل أزقة الحي الشعبي وتم ضبطه وتسليمه لشرطة جدة.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
qlq[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم
الموسيقار[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنا لله وإنا إليه راجعون .
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
حمدان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوه الا بالله
كيف يضرب الانسانه الي تركت وطنها واهلها واقاربها وسافرت معاه وتعيش معاه بالحلوه والمره ..
معقوول فيه بشر كذا ..
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3815 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
محمد الحامد[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 1 دقيقة
القضية لا تخرج عن مشكلتين وهما :
1/ الرجل مريض بالشك والوسوسه وبذلك الشك يؤدي لجرائم كبيرة ومنها القتل والعياذ بالله وحسابه في الدنيا القصاص وفي الاخرة له عذاب عظيم لان الله توعد مثل هؤلاء بعدم الرحمه ولعنهم في الدنيا والاخرة
2/ المراة غلطت في حقه وعرضه وكتشفها مع مرور الوقت لان الخيانة مهما طال بها الزمن ومهما خبئت ومهما وضعت الاحتياطات والدسائس سوف يظهر الحق من باب لم يتوقعه احد وتكون الجريمة ناتجة عن جريمه اخرى ويفسر ذلك بسبب الصدمه العنيفة التي تعرضها الزوج من اقرب شخص له