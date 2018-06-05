” المرور ” توضح شروط استخراج رخصة القيادة للمرأة

علي القحطاني (صدى):

استعدادًا لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة المرأة للسيارة، أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط استخراج رخصة القيادة.

وأكدت أن الشروط واضحة وبسيطة وفقًا للائحة التنفيذية للمادة 36 من نظام المرور ،حيث يتطلب إتمام سن الـ 18 عامًا للحصول على الرخصة ” الخاصة ” ، وإتمام سن الـ 20 عامًا لرخص القيادة ” العامة ” .

ذلك إضافة إلى اجتياز الكشف الطبي والاختبار النظري ،والعملي لقيادة السيارة بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور قد بدأت أمس الأثنين، بتغيير الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة في ١٠ شوال المقبل، في عدة مواقع بمدن المملكة.

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