حقيقة توافر وظائف للنساء بالأحوال المدنية

علي القحطاني (صدى):

علقت وكالة وزارة الخارجية للأحوال المدنية، على ماتم تداوله حول توافر وظائف للنساء بالأحوال المدنية في الوقت الحالي، نافية صحة ما جاء بأحد الإعلانات المتداولة.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها بموقع التواصل ” تويتر” : ” لا صحة للإعلان المتداول عن توفر وظائف للنساء بالأحوال المدنية في الوقت الراهن ” ، محذرة الجميع من إرسال بياناتهم لأي شخص يدّعي التوظيف لدى الأحوال المدنية.

وحددت للمواطنين، 3 جهات لتلقي مثل هذه الأخبار، وهي ” وكالة الأنباء السعودية، وموقع الأحوال المدنية، وكذلك حسابات الأحوال المدنية بشبكات التواصل الاجتماعي”.