وسط جدلا واسعا..تكرار ” سيلفي العمليات ” بمستشفيات مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

على غرار واقعة التقاط موظفة بإحدى مستشفيات مكة المكرمة ، صورة ” سيلفي ” أثناء إجراء عملية جراحية لمريض، قبل عامين، عادت الواقعة مؤخرًا إلى الوسط الصحي، بنفس المستشفى لتثير جدلا واسعا.

حيث أظهرت صور متداولة بمواقع التواصل تم التقاطها مؤخرًا، من داخل غرفة العمليات بالمستشفى ذاته التي شهدت الواقعة نفسها قبل عامين، وتم حينها إعفاء الموظفة المتورطة.

وتباينت آراء المغردين بين مؤيد للقرار السابق بمنع التصوير داخل غرف العمليات، وبين من يرى أنه طبيعي ومن باب التوعية، وسط تحفظ على القرار السابق بفصل الموظفة.

يذكر أن أحد المستشفيات التخصصية بمكة المكرمة كانت قد فصلت موظفة التقطت ” سيلفي العمليات ” ، وقامت بترقية زميل بديل لها، قبل أن يعود المستشفى ذاته بتصوير إحدى العمليات الجراحية ونشرها عبر ” السناب شات ” .