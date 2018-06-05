رغم تعنت النظام القطري..بيان من ” الحج والعمرة ” بشأن المعتمرين القطريين

طلال الضوي(صدى):

بالتزامن مع الموقف السلبي لسلطات التنظيم القطري، وعدم تمكينها للمواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج ،أعلنت وزارة الحج والعمرة عن ترحيبها بقدوم القطريين لأداء العمرة.

وقالت الوزارة في بيان لها: ” نظرا للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، فإن الوزارة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ” .

وأضافت: ” وفيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر لأداء مناسك العمرة، فيكون ذلك من خلال تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط https://eservices.haj.gov.sa/eservices3، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونياً مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، واختيار حزم الخدمات التي تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم ” .

وتابعت : ” يكون قدومهم جواً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1439هـ ” .

وأختتمت البيان : ” كما تؤكد الوزارة بأن كافة الخدمات والتسهيلات التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين و الزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم من مختلف أقطار العالم، تجسد الدور الريادي الذي تتشرف به في رعاية ضيوف الرحمن، والله الموفق “.