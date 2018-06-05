بالفيديو .. عابد فهد: أنا بكره الفلوس وأحب أصرفها فقط

نورة الشهري (صدى):

قال الفنان السورى ” عابد فهد “، اليوم الثلاثاء، إنه لا ينوي الدخول فى مجال إنتاج الأعمال الفنية، كما يفعل بعض الفنانين، لافتًا إلى أنه لا يحب فكرة الاهتمام بالربح أو الخسارة لأنها تمثل له خسارة في كل الأحوال.

وأضاف ” فهد “، خلال لقائه مع الإعلامي ” علي العلياني”، ببرنامج ” مجموعة إنسان “، إنه غير مضطر لفعل هذا، وأنه يكره فكرة الخزينة المالية، ويكره الفلوس، موضحًا وجهة نظره قائلًا ” أنا بكره الفلوس، وأرى أنها وسيلة، أنا ما بحب الفلوس أحب أصرفها فقط “.