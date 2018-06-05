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  3. على غرار علاقاتها السابقة .. ريهانا تكسر قلب حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل

على غرار علاقاتها السابقة .. ريهانا تكسر قلب حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل

على غرار علاقاتها السابقة .. ريهانا تكسر قلب حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل
نورة الشهري (صدى):

أكدت مصادر مقربة من النجمة الأمريكية ريهانا ، أنها انفصلت عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل ، بعد علاقة استمرت بينهما لمدة عام .

وعلقت وسائل إعلام أمريكية على الواقعة ، أن ريهانا تٌجيد كسر قلوب عشاقها ، حيث أنها دائماً تترك حبيبها بدون مقدمات عقب أن تسأم منه .

يٌشار إلى أن حسن جميل، هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل، التي تمتلكها عائلته، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، ولديها حقوق التوزيع الحصري لسيارات ” تويوتا ” اليابانية في المملكة وسبع دول أخرى.

وليست ريهانا أول من يواعدها حسن جميل من المشاهير، إذ كان مرتبطا في السابق بعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1228 ] نشر منذ 2 ساعتين

تستاهل يا طقعان سعاد حوسني
سحبت منك ملايين الدولارات ثمن ضرت بوجهك..🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

[ عدد التعليقات: 1282 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما اطقع من ريهانه غير حسن جميل

[ عدد التعليقات: 1228 ] نشر منذ 2 ساعتين

ابك وش بلى الماخوذ مهووس بالخالات
… تقول ساحرته تكرونيه من الكرنتينا

[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماهو سعودي

يمني الاصل

[ عدد التعليقات: 2423 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحقيقة مدري ايش اقول ….
طالع وجة العنز واحلب لبن..
وانا اقول ليش سيارات تايوتا غالية عندنا…
اثاريها تروح للشكال هذي …هزلت.

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