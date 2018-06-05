على غرار علاقاتها السابقة .. ريهانا تكسر قلب حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل

نورة الشهري (صدى):

أكدت مصادر مقربة من النجمة الأمريكية ريهانا ، أنها انفصلت عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل ، بعد علاقة استمرت بينهما لمدة عام .

وعلقت وسائل إعلام أمريكية على الواقعة ، أن ريهانا تٌجيد كسر قلوب عشاقها ، حيث أنها دائماً تترك حبيبها بدون مقدمات عقب أن تسأم منه .

يٌشار إلى أن حسن جميل، هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل، التي تمتلكها عائلته، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، ولديها حقوق التوزيع الحصري لسيارات ” تويوتا ” اليابانية في المملكة وسبع دول أخرى.

وليست ريهانا أول من يواعدها حسن جميل من المشاهير، إذ كان مرتبطا في السابق بعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل.