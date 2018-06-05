على غرار علاقاتها السابقة .. ريهانا تكسر قلب حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل
أكدت مصادر مقربة من النجمة الأمريكية ريهانا ، أنها انفصلت عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل ، بعد علاقة استمرت بينهما لمدة عام .
وعلقت وسائل إعلام أمريكية على الواقعة ، أن ريهانا تٌجيد كسر قلوب عشاقها ، حيث أنها دائماً تترك حبيبها بدون مقدمات عقب أن تسأم منه .
يٌشار إلى أن حسن جميل، هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل، التي تمتلكها عائلته، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، ولديها حقوق التوزيع الحصري لسيارات ” تويوتا ” اليابانية في المملكة وسبع دول أخرى.
وليست ريهانا أول من يواعدها حسن جميل من المشاهير، إذ كان مرتبطا في السابق بعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1228 ] نشر منذ 2 ساعتين
تستاهل يا طقعان سعاد حوسني
سحبت منك ملايين الدولارات ثمن ضرت بوجهك..🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1282 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اطقع من ريهانه غير حسن جميل
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1228 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابك وش بلى الماخوذ مهووس بالخالات
… تقول ساحرته تكرونيه من الكرنتينا
الابهاوي[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماهو سعودي
يمني الاصل
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2423 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحقيقة مدري ايش اقول ….
طالع وجة العنز واحلب لبن..
وانا اقول ليش سيارات تايوتا غالية عندنا…
اثاريها تروح للشكال هذي …هزلت.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48014 ] نشر منذ 37 دقيقة
يستاهل ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5463 ] نشر منذ 13 دقيقة
عساها تكسر رقبته بعد …. يستاهل الغبي 😕