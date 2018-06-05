ولي العهد ورئيس مجلس حكومة الوفاق يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

عادل الحربي (صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السيد فائز السراج .

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها .

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الاستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد .

فيما حضر من الجانب الليبي معالي وزير الخارجية السيد محمد الطاهر سيالة وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية .