” بداية وتاريخ كرة قدم الصالات ” .. تعريف مصطلح FUTSAL

ماجد محمد(صدى):

مصطلح FUTSAL هو الأسم الدولي المستخدم في اللعبة ، وتم إنشاؤه لأول مرة من قبل الكسندر بارا.

سبب البحث عن تسمية جديدة :ـــ

في ذلك الوقت كان رئيس اتحاد Minisoccer ” كرة القدم المصغرة ” الأمريكي. السيد بارا يدرك أن وجود مصطلح “كرة القدم” باسمه يجعل من الصعب الحصول على صالة الألعاب الرياضية من ادارة المدرسة لأن معظم المدارس تعتقد أن كرة القدم في صالة الألعاب الرياضية ستلحق الضرر بمرافقها.

بحث عن كلمة مثل “NIKE” أو KODAK، التي تصف اللعبة وتكون قادرة على استخدامها في جميع لغات العالم.

أثناء وجوده في إسبانيا في أوائل عام 1985 ، لاحظ أن الإسبان مثل البرازيليين يطلقون على هذه الرياضة أسماء مشابهة للكلمة الإسبانية أو البرتغالية لـ “كرة القدم” – FUT bol أو FUT ebol ، والكلمة الفرنسية أو الإسبانية لـ “” – SAL on or SAL

و من هذا الكلمات قرر السيد بارا دمج الكلمتان بكلمة FUTSAL.

تم تبني الكلمة الجديدة من قبل US Futsal في عام 1987 حيث أنها تضم الأحرف الأولى من الاسم ” f U t SA l “.

وقد غيرت US Futsal اسمها التجاري في ولاية كاليفورنيا ، وتمت تسمية العلامة التجارية في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة في عام 1989 بكلمة FUTSAL.

وفي عام 1989 في اجتماع التكامل بين FIFA و FIFUFA (الهيئة الإدارية القديمة Futbol) ، اقترح السيد بارا الاسم الجديد لدى FIFA للرياضة في “بطولة العالم الخماسي” الثانية لـي FIFA .

وتم في هونغ كونغ في عام 1992 تغييره إلى FUTSAL.

وكان السيد بارا متخوف أن المصطلح الجديد سوف يتغير حسب لغة البلاد التي يتحدث بها وأنه لعبة جديدة يجب أن يكون لها اسم لا يتغير.

وافق هافيلانج ، رئيس الفيفا حينها ، على الفكرة وأدرج المصطلح في المادة 27 ، التي تنص على ذلك. “لجنة كرة القدم التي يتم لعبها في مناطق مخفضة من الآن فصاعداً ستُسمى FUTSAL”.

ام بداية وتاريخ كرة قدم الصالات تم اكتشاف كرة القدم الصالات في أوروجواي ، في عام 1930 عندما ابتكر خوان كارلوس نسخة خماسية من كرة القدم لمنافسة الشباب في جمعيات الشبان المسيحية و يتم لعب اللعبة على ملاعب بحجم كرة السلة ، سواء كانت ملاعب داخلية او خارجية ويمنع استخدام الجدران الجانبية.

حظيت Futsal بشعبية كبيرة وبشكل سريع في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية ، وخاصة في البرازيل.

كل من يشاهد اللاعبين في البرازيل يعرف مدى التأثير الكبير عليهم برياضة كرة قدم الصالات في المهارات والالعاب الفنية الأسلوب والتحركات حتى التفكير استغلال المساحات الضيقة على مستوى العالم نشاهد وضوح الفروق الفردية الفنية في لاعبي البرازيل على ارضية الملاعب العشبية في جميع البطولات في العالم .

أمثلة على لاعبين استفادوا من ممارسة كرة قدم الصالات:

ساعدت كرة قدم الصالات اللاعبين الكبار في تطوير مهاراتهم مثل بيليه ، زيكو ، سقراط ، بيبيتو ورماريوا وغيرهم من النجوم البرازيليين الكبار بشكل جعل اسماء هؤلاء اللاعبين تتردد كثيرا في ملاعب كرة القدم العشبية.

لا تزال البرازيل هي مركز كرة قدم الصالات في العالم:

FIFA الفيفا يرعى اللعبة رسمي الان ، في جميع أنحاء العالم ، من أوروبا إلى أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا والان اوروبا واسترالي .

متى كانت أول مسابقة لكرة قدم الصالات ؟

١- أول مسابقة دولية في عام 1965 ، عندما فازت بها أرجواي بكأس أمريكا الجنوبية للمرة الأولى .

٢- مسابقة كأس أمريكا الجنوبية خلال عام 1979 ، حيث فازت البرازيل بها

٣- في عام 1980 فازت البرازيل بها .

٤- وفي عام 1984 ثاني كأس أميركية فاز البرازيل بها .

متى تاست كرة قدم الصالات وتم ادراجها كلعبة رسمية في الفيفا ؟

تأسست US Futsal في عام 1981 وأدرجت في يناير 1983.

كان أوز فالدو غارسيا أول رئيس لها. يشار إلى اللعبة باسم Minisoccer ، أو كرة القدم الخماسية ، أو Futbol Sala أو Futebol de Salao ، اصبحت الان العلامة التجارية Futsal.

متى تم إقامة اول البطولات بدون إشراف الفيفا؟

١- أقيمت أول بطولة عالمية لكرة القدم تحت إشراف FIFUSA في ساو باولو ، البرازيل ، في عام 1982 ، احتلت البرازيل المركز الأول.

٢- البرازيليون أبطال بطولة الثانية في عام 1985 في إسبانيا ،

٣- باراجواي بطلة العالم الثالثة في عام 1988 في أستراليا.

أول بطولة تحت إشراف الفيفا:

١- تولى الفيفا الرعاية المباشرة لهذا الحدث في عام 1989 في هولندا

٢- 1992 في هونغ كونغ. فازت البرازيل.

٣- أقيمت بطولة العالم الثالثة للفيفا في الفترة من 24 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 1996 ، في إسبانيا ، وللمرة الأولى تسميها الفيفا بطولة العالم لكرة القدم الصالات FIFA. ٤- أقيمت بطولة العالم الرابعة لكرة القدم داخل الصالة في غواتيمالا في الفترة ما بين 18 نوفمبر و 4 ديسمبر 2000 ،

٥- وقد أقيمت بطولة العالم الخامسة لكرة الصالات في تايبيه في ديسمبر 2004.

بعد ذلك استمرت البطولة الى الوقت الحالي تحت تنظيم واشراف من الفيفا .