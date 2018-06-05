إصابة عدد من الأشخاص في اقتحام سيارة لسور مبنى البريد بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أعلن البريد السعودي في المدينة المنورة عن اقتحام شاحنة لسور المبنى مساء الأثنين، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وقال البريد في بيان رسمي، إن ” الشاحنة قد اقتحمت السور الخارجي لمبناها في المدينة المنورة ونتج عن ذلك إصابة عدد من الأشخاص الذين صادف وجودهم في الموقع وجميعهم إصابات خفيفة ولله الحمد عدا أحد المصابين لازال في العناية ” .

وأشار البيان إلى أن المكاتب لم تتعرض لأي أضرار وأعمالها مستمرة خلال أوقات الدوام الرسمية.