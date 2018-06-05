مصرع وإصابة 6 جنود بهجوم انتحاري جنوب غرب باكستان

اسلام اباد(صدى):

لقي ثلاثة جنود باكستانيين مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش للقوات شبه العسكرية ، اليوم ، في منطقة “مستونج” بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

وأوضح مسئول أمني، أن انتحارياً فجر نفسه بالقرب من نقطة تفتيش أمنية ، مشيراً إلى أن انتحارياً آخراً حاول تفجير نفسه في الموقع ذاته ، بيد أن رجال الأمن تمكنوا من القضاء عليه.

وطوقت قوات الأمن الموقع لجمع الأدلة، وشنت حملة تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عن أي عناصر أخرى على صلة بالانتحاريين.