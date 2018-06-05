مصرع وإصابة 6 جنود بهجوم انتحاري جنوب غرب باكستان
لقي ثلاثة جنود باكستانيين مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش للقوات شبه العسكرية ، اليوم ، في منطقة “مستونج” بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.
وأوضح مسئول أمني، أن انتحارياً فجر نفسه بالقرب من نقطة تفتيش أمنية ، مشيراً إلى أن انتحارياً آخراً حاول تفجير نفسه في الموقع ذاته ، بيد أن رجال الأمن تمكنوا من القضاء عليه.
وطوقت قوات الأمن الموقع لجمع الأدلة، وشنت حملة تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عن أي عناصر أخرى على صلة بالانتحاريين.
طلال[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 😱
ماجد[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
خديجه[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم أهلك الظالمين 🙌🙌