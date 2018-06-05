تركي آل الشيخ يلتقي بالمستبعدين من قائمة الأخضر
ألتقى رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، مساء أمس، اللاعبين المستبعدين من قائمة الأخضر النهائية المشاركة في المونديال.
وقدم ” آل الشيخ ” الشكر للاعبين؛ مؤكدًا على أنهم ينتظرهم مستقبل كبير مع المنتخب الوطني، متمنيًا النجاح لهم بما يمتلكونه من إمكانيات كبيرة.
وقام رجاءالله السلمي وكيل الهيئة للإعلام بتوديع اللاعبين قبيل مغادرتهم .
يجدر الإشارة إلى أن المستبعدين هم : نواف العابد، محمد جحفلي، محمد الكويكبي، سعيد المولد، عساف القرني.
عمار[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 1 ساعة
التوفيق للجميع باذن الله تعالى
ماجد[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 1 ساعة
والله الفريق ماله لازمه بدونهم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 876 ] نشر منذ 57 دقيقة
سبا سيبا بالشوي ،بكى داسفن دانيا.