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تركي آل الشيخ يلتقي بالمستبعدين من قائمة الأخضر

تركي آل الشيخ يلتقي بالمستبعدين من قائمة الأخضر
نواف السالم(صدى):

ألتقى رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، مساء أمس، اللاعبين المستبعدين من قائمة الأخضر النهائية المشاركة في المونديال.

وقدم ” آل الشيخ ” الشكر للاعبين؛ مؤكدًا على أنهم ينتظرهم مستقبل كبير مع المنتخب الوطني، متمنيًا النجاح لهم بما يمتلكونه من إمكانيات كبيرة.

وقام رجاءالله السلمي وكيل الهيئة للإعلام بتوديع اللاعبين قبيل مغادرتهم .

يجدر الإشارة إلى أن المستبعدين هم : نواف العابد، محمد جحفلي، محمد الكويكبي، سعيد المولد، عساف القرني.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 1 ساعة

التوفيق للجميع باذن الله تعالى

[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 1 ساعة

والله الفريق ماله لازمه بدونهم

[ عدد التعليقات: 876 ] نشر منذ 57 دقيقة

سبا سيبا بالشوي ،بكى داسفن دانيا.

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