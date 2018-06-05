بالفيديو.. عابد فهد:” الربو ” سبب إنتقالي لدمشق وإرتباطي بالإذاعة

نورة الشهري (صدى):

استضاف الإعلامي ” علي العلياني”، اليوم الإثنين، الفنان السوري ” عابد فهد “، ليكون ضيف حلقة برنامج ” مجموعة إنسان” هو وزوجته الإعلامية ” زينة يازجي “.

وبيّن ” عابد “، أن السبب الرئيس وراء تعلقه بالإذاعة وإنتقاله من محافظة اللاذقية إلى دمشق هو إصابته بمرض ” الربو” وهذا كان وهو في سن صغير وعمره 15 عام تقريبًا، فتوجه إلى بيت خالته للإقامة معها في دمشق وكان زوج خالته هو رئيس دار المنوعات بإذاعة دمشق ومن هنا توثقت صلته بها.

وأوضح ” الفنان السوري”، أن الطبيب أبلغ عائلته بضرورة إنتقاله من هذه البيئة الرطبة نتيجة وقوع محافظة اللاذقية على البحر وأنها محافظة ساحلية، وضرورة العيش فى محافظة داخلية مناخها جاف وذلك حافظًا علي صحته.