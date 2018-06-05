بالفيديو..عابد فهد يكشف تفاصيل اللقاء الأول بزوجته: انجذبت لها من أول نظرة

نورة الشهري (صدى):

كشف عابد فهد ، اليوم الثلاثاء، عن طريقة تعرفه بزوجته زينة يازجي في البداية، وتفاصيل اللقاء الأول.

وقال ” فهد ” في برنامج مجموعة إنسان، إنها لم تكت تعلم أنه ممثل وهذا أمر كان غير متوقع، وذهب لمقابلتها بعد أن حدثه أخوه عنها وأنها ترغب في مساعدة للدخول إلى الإعلام بعد تخرجها.

وأشار فهد إلى أنه بمجرد أن رأى زينة انجذب لها؛ وقرر أن تكون زوجته، لافتًا إلى أنه في البداية تخوف أهلها من فكرة أنه فنان إلا أنه فيالنهاية تزوجها.

وأوضحت زينة أنها أيضًا انجذب له؛ لأنه كان واثق بنفسه كثيرًا ومثقف ويعلم الكثير.

عابد فهد : أنا وزينه أول مرة شفنا بعض علقنا ببعض #مجموعة_إنسان #عابد_فهد_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/Yvzh7ID2HS — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٤ يونيو ٢٠١٨