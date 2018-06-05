ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر إلى 3ر2 مليار دولار

واس(صدى):

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومصر إلى 3ر2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2017-2018م.

وأفاد البنك المركزي في تقريره الصادر ، اليوم ، أن حجم استثمارات المملكة في مصر بلغ 1ر6 مليار دولار بنسبة 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ، و27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر، التي تبلغ 20 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في المملكة بلغ 1ر1 مليار دولار، موزعة على 1043 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا ، و781 مشروعًا تجاريًا وخدميًا ومجالات أخرى.