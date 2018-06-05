ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر إلى 3ر2 مليار دولار
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومصر إلى 3ر2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2017-2018م.
وأفاد البنك المركزي في تقريره الصادر ، اليوم ، أن حجم استثمارات المملكة في مصر بلغ 1ر6 مليار دولار بنسبة 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ، و27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر، التي تبلغ 20 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في المملكة بلغ 1ر1 مليار دولار، موزعة على 1043 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا ، و781 مشروعًا تجاريًا وخدميًا ومجالات أخرى.
ماجد[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 1 ساعة
نبغي التعاون المستمر 😍
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29251 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب