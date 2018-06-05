سمو ولي العهد وملك الأردن يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة

واس(صدى):

جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية .

وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.