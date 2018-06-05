سمو ولي العهد وملك الأردن يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة
جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية .
وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.
طلال[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 26 دقيقة
ماشاء الله، لو فيه نسخة من سمو ولي العهد محمد بن سلمان في كل بلد بالوطن العربي ؛ لأصبح الشرق الأوسط وجهة الريادة والسيادة للعالم أجمع😍
ماجد[ عدد التعليقات: 954 ] نشر منذ 25 دقيقة
حفظ الله سمو سيدي ولي العهد الأميرمحمدبن سلمان ووفقه وأعانه مواقفه العربية معروفة للقاصي والداني لن يترك أردن النشاما وحيدا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 24 دقيقة
كعادتهاالسعوديه تكون حاضرة مع اشقائها وقت الشدائدلاسنادهم والوقوف معهم في محنتهم وسموولي العهداتصل باخيه ملك الاردن بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وتطمين ملك الاردن بان السعوديه موقفهادائم ثابت نحواشقائهاوهوالوقوف معهم ودعمهم فلاتحمل هم وستنحل الامورباذن الله على خير
خديجه[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 23 دقيقة
ولي العهد محمد بن سلمان أسال الله أن يبارك فيه ويطول بعمره اللهم وأسالك أن تكفيه شر عيونٌ حاسدة حاقدة مع ملك الأردن اللهم احم بلادنا وسائر بلاد المسلمين