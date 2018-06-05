” البيت الأبيض ” : قمة كيم وترامب تنعقد صباح الغد بسنغافورة
كشف البيت الأبيض، مساء أمس الإثنين، أن اللقاء الأول الذى سيجمع بين الرئيس الأميركي ” دونالد ترمب ” ، وزعيم كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون ” ، سينعقد غدًا الثلاثاء في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت سنغافورة.
وعلقت المتحدثة باسم ترمب ” سارة ساندرز ” ، على اللقاء نستعد بشكل مكثف لهذه القمة، مؤكدة أنها تعد تقدما كبيرًا تم الوصول إليه في المفاوضات مع بيونغ يانغ.
طلال[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 7 دقائق
الغرب يريد أن يصنع من لقائهما هالة إعلامية و كأنه حدث سيهز العالم بينما ليس أكثر من رواية ممجوجة لا قيمة لها. و من يقول غير ذلك فليعطنا ما عنده.