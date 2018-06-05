9 أيام على المونديال.. نصائح هامة لجماهير الأخضر للاستمتاع بكأس العالم

ماجد محمد(صدى):

يفصلنا عن المونديال 9 أيام فقط، الجميع ينتظر بشغف مشاهدة الأخضر والمنتخبات الاخرى في المونديال.

ومع اقتراب المونديال والمباراة الافتتاحية بين روسيا والأخضر، تسلط ” صدى ” الضوء على عدة نصائح على مشجع الأخضر الالتزام بها حتى يستمتع بهذا الحدث العالمي دون الوقوع في أخطاء تعكر صفوه.

الحرص عند التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي ؛ حيث يعد المونديال هو محفل عالمي يتابعه العالم لذلك لابد من استغلال المواقع في عكس صورة إيجابية عن الوطن؛ فعلى المشجع أن يكون سفير لبلاده، ويعبر عن مشاعره بالشكل الملائم الذي لا يسيء للمنتخب أو الوطن.

الابتعاد عن مظاهر التعصب والتطرف، فالمنتخب الوطني لا يقبل سوى الاتحاد معه، وتشجيعه ومؤازرته بكل لاعبيه.

تجنب الشتائم والألفاظ المسيئة لتعاليم الدين ؛ خلال مشاهدة المباريات ومحاولة ضبط النفس حتى لا يكون المونديال سببًا في تحمل المزيد من الذنوب.

عدم الوقوع في مخالفات عند الاحتفال بفوز المنتخب في المباريات، مثل المخالفات المرورية، والتفحيط، فلا تجعل شعورك بالفرحة يدفعك لمخالفة القوانين.

على المشجعين الذاهبين لروسيا الحرص أكثر فأنتم تمثلون الوطن، فلابد أن تعكسوا صورة جيدة في الرقي والتحضر.

الخسارة والهزيمة لا تعني نهاية العالم؛ لذلك علينا التأقلم مع فكرة أن كرة القدم هي مجرد لعبة، وأن الوطن بذل كل نفيس وغالي لتهيئة المنتخب في المونديال، وكل ما هو قادم هو توفيق من الله .