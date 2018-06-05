  • الإثنين 4

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. أسير حوثي نتقاضى 15.000 ريال شهريًا

بالفيديو.. أسير حوثي نتقاضى 15.000 ريال شهريًا

بالفيديو.. أسير حوثي نتقاضى 15.000 ريال شهريًا
فهمي محمد(صدى):

تداول عدد من وسائل الإعلام اليمنية، اليوم الإثنين، مقاطع فيديو، لبعض الأسرى الحوثيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل ” ألوية العمالقة ” .

ووثق ” مقطع الفيديو “، إعترافات أحد أسرى ميليشا ” الحوثي ” ، يوضح فيه عن الأموال التي كانوا يتقاضونها ومقدارها 15.000 ريال يمني في الشهر.

 

وعلي صعيد أخر قامت ” دائرة التوجيه المعنوي ” التابعة ” لألوية العمالقة ” بألقاء محاضرات تأهيلية لأسرى الحوثيين، ويأتي ذلك في سبيل إعادة الثقة للأسرى ودمجهم في مجتمعهم بعد الزج بهم في الجبهات ومحاولة بلورة فكرهم بما يتماهى مع توجهات الحركة الحوثية.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 48007 ] نشر منذ 23 دقيقة

تستاهلون مايجيكم من عقاب ياخونة الوطن ، ياعبيد طواغيت المجوس ,,

[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 15 دقيقة

جهنم وبئس المصير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *