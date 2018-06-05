بالفيديو.. أسير حوثي نتقاضى 15.000 ريال شهريًا
تداول عدد من وسائل الإعلام اليمنية، اليوم الإثنين، مقاطع فيديو، لبعض الأسرى الحوثيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل ” ألوية العمالقة ” .
ووثق ” مقطع الفيديو “، إعترافات أحد أسرى ميليشا ” الحوثي ” ، يوضح فيه عن الأموال التي كانوا يتقاضونها ومقدارها 15.000 ريال يمني في الشهر.
وعلي صعيد أخر قامت ” دائرة التوجيه المعنوي ” التابعة ” لألوية العمالقة ” بألقاء محاضرات تأهيلية لأسرى الحوثيين، ويأتي ذلك في سبيل إعادة الثقة للأسرى ودمجهم في مجتمعهم بعد الزج بهم في الجبهات ومحاولة بلورة فكرهم بما يتماهى مع توجهات الحركة الحوثية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48007 ] نشر منذ 23 دقيقة
تستاهلون مايجيكم من عقاب ياخونة الوطن ، ياعبيد طواغيت المجوس ,,
طلال[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 15 دقيقة
جهنم وبئس المصير