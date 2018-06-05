وزير خارجية البحرين: لا يقلق أحد على الأردن ملكه حكيم وشعبه أصيل

عمان(صدى):

علق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، اليوم الأثنين، على أزمة الأردن الأخيرة؛ على خلفية مشروع قانون الضريبة الجديد.

وقال ” بن أحمد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لا يقلق احد على الأردن الشقيق ، ملكه حكيم كريم . و شعبه اصيل لا يرضى بأي سوء يمس بلده حفظ الله بلد النشامى الكرام ” .

يجدر الإشارة إلى أن الأردن تشهد منذ أيام اعتراض على عدة قرارات اقتصادية، ومحاولات تخريبية من المتربصين بالأمن العربي.