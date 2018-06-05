وزير خارجية البحرين: لا يقلق أحد على الأردن ملكه حكيم وشعبه أصيل
علق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، اليوم الأثنين، على أزمة الأردن الأخيرة؛ على خلفية مشروع قانون الضريبة الجديد.
وقال ” بن أحمد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لا يقلق احد على الأردن الشقيق ، ملكه حكيم كريم . و شعبه اصيل لا يرضى بأي سوء يمس بلده حفظ الله بلد النشامى الكرام ” .
يجدر الإشارة إلى أن الأردن تشهد منذ أيام اعتراض على عدة قرارات اقتصادية، ومحاولات تخريبية من المتربصين بالأمن العربي.
طلال[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر ويحفظ الأردنيين من المجهول
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1678 ] نشر منذ 48 دقيقة
نعم ستظل الاردن شامخة بمليكها ووفاء شعبها
وما قلتة يا امير يدرس لبعض الصعاليك من تنظيم الحمدين وولد موزة
فهم يصيدون في الماء العكر وهامات الرجال يبذلون ويقفون عند خطوط حمراء لا يتجاوزون
حفظ الله خليجنا من الفتن
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48007 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يحفظهم ,,