عادات خاطئة تفسد علاقتك بشريكك ببطء

أماني الغامدي(صدى):

قال خبير في العلاقات الاجتماعية ، انه هناك عادات تقومين بها قد تهدد علاقتك بشريك حياتك ببطئ ودون إدراك منك .

ومن هذه العادات :

الاعتماد على التكنولوجيا

أحد أهم وأجمل ما يمكن أن تمنحه لأي شخص في العالم هو الاهتمام، بما في ذلك الاهتمام بالتواصل معه ومراعاة مشاعره وما يخصه فالاهتمام يُشعر شريكك بحبك له وما تكنين من مشاعر جميلة تجاهه، لكن الاعتماد على التكنولوجيا والانشغال طوال الوقت بهاتفك المحمول أو الكمبيوتر بدلاً من قضاء وقت فراغك مع شريك حياتك قد ستسبب في إنهاء العلاقة.

لذلك، انتبهي واقضي وقتاً أطول مع شريكك، فتلك العادة من شأنها أن تجعل العلاقة باردة شيئاً فشيئاً.

لا تعرفان كيف تتواصلان معاً

مع انتشار التكنولوجيا وتداخلها في تفاصيل كثيرة من حياتنا، ورغم كل إيجابيات التكنولوجيا والتطور التي نتمتع بها، ربما تكون هي نفسها أحد الأسباب في فقدان قدرة الأزواج على التواصل، ما يزيد تفاقم المشاكل وتراكمها، لذلك يُفضل أن يحل الأزواج مشاكلهم وجهاً لوجه وبحب.

البحث الدائم عن الأفضل والأحدث

تعد تلك العادة من أسوأ العادات التي تؤدي إلى تدمير العلاقة، حيث إن عدم التركيز على علاقتك بشريكك وكيفية تحسينها والتركيز على من هم خارج العلاقة يؤدي في النهاية لإهمالك لشريكك، وبالتالي تدمير علاقتك شيئاً فشيئاً، لذلك، ركزي على اكتشاف موضع المشكلة وطرق حلها مع شريكك، وسوياً ستتغلبان على العوائق.

اتخاذ وسائل التواصل الاجتماعي كصورة مثالية عن أفضل العلاقات

نعلم صعوبة الأمر، ولكن عليكِ التوقف عن ذلك فوراً، فصور الأزواج السعداء جداً على فيس بوك أو إنستغرام لا تمثل ولا تعبر عن واقعية علاقة وحياة هؤلاء الأزواج، فتلك الصور ليست إلا مظاهر سطحية.