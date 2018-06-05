بالصور .. الأمير ” تركي بن هذلول ” يشارك أسر شهداء نجران طعام الإفطار

راشد آل شريه(صدى):

شارك صاحب السمو الملكي الأمير ” تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ” نائب أمير منطقة نجران، اليوم الإثنين، أبناء وذوي أسر شهداء الواجب ” الإفطار الجماعي ” ، والذي أقامه سموه تكريمًا لهم في قصر الضيافة بالإمارة .

وأشار ” سمو ” ، إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز ” وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، تولي اهتمام ورعاية بأبناء شهداء الواجب ، سائلاً الله عز وجل أن ينصر جنودنا الأبطال، ويتغمد الشهداء منهم بواسع رحمته وغفرانه.

وأشاد الأمير ” تركي ” ، بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم ، مؤكدًا أن ما يقومون به هو محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة – أيدها الله – والشعب السعودي كافة .