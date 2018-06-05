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  3. بالصور .. الأمير ” تركي بن هذلول ” يشارك أسر شهداء نجران طعام الإفطار

بالصور .. الأمير ” تركي بن هذلول ” يشارك أسر شهداء نجران طعام الإفطار

بالصور .. الأمير ” تركي بن هذلول ” يشارك أسر شهداء نجران طعام الإفطار
راشد آل شريه(صدى):

شارك صاحب السمو الملكي الأمير ” تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ” نائب أمير منطقة نجران، اليوم الإثنين، أبناء وذوي أسر شهداء الواجب ” الإفطار الجماعي ” ، والذي أقامه سموه تكريمًا لهم في قصر الضيافة بالإمارة .

وأشار ” سمو ” ، إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز ” وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، تولي اهتمام ورعاية بأبناء شهداء الواجب ، سائلاً الله عز وجل أن ينصر جنودنا الأبطال، ويتغمد الشهداء منهم بواسع رحمته وغفرانه.

وأشاد الأمير ” تركي ” ، بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم ، مؤكدًا أن ما يقومون به هو محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة – أيدها الله – والشعب السعودي كافة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 1 ساعة

بيض الله وجه الامير تركي ولاهي بغريبه عليه وبيت الطيب مايجي منه الا فعل طيب وكيف لا وهو ابن هذلول امير الطيب والكرم.

[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجازيه الف خيراا ويعطيه العافيه

[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 1 ساعة

تركي ابن هذلول بشير السعد مواقفه الانسانيه من ذو قدومه لنا غرست حبه داخل كل منزل نجراني ونبادله ذلك الحب والوفاء الذي سبقنا وقدمه لنا شكرا تركي الانسان

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