العاهل الأردني يوجه رسائل قوية للشعب.. ويؤكد : فخور بتحضر الشباب الأردني

عمان(صدى):

لفت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الاثنين، إلى أنه يقدر حجم الضغوطات المعيشية التي تواجه المواطن الأردني.

وأضاف في لقاء مع عدد من الصحفيين: ” الأردن يقف اليوم أمام مفترق طرق، فإما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة للشعب، أو الدخول بالمجهول ” .

وتابع : ” المواطن معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون ” ، مشيرًا إلى أن الأردن واجه ظرفًا اقتصاديًا وإقليميًا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع مثل هذا التحدي.

واستكمل : ” كل الأردنيين يعملون من أجل مستقبل أفضل لوطنهم وكيف نمضي إلى الأمام بثقة وعزيمة ” ، لافتًا إلى شعوره بالفخر بما شاهده من تعبير حضاري من الشباب الأردني في الأيام الماضية، والتي تعكس حرصهم على تحقيق مستقبل أفضل لهم .

وعن مشروع قانون الضريبة، قال الملك إن مشروع القانون جدلي، ولا بد من إطلاق حوار حوله، حيث أن كل الدول في العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي.

وشدد على أن الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لافتًا إلى أنه كان هناك تقصير في التواصل.

وأكد على على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة بتبني أسلوب جديد يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات وتكون متفانية في خدمة البلاد.

وقال : ” اضطررت في الفترة الماضية أن أعمل عمل الحكومة. وهذا ليس دوري، أنا دوري أن أكون ضامن للدستور، وضامن للتوازن بين السلطات، لكن على كل سلطة ومسؤول أن يكونوا على قدر المسؤولية، والذي لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك ” .