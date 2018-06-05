كعادته.. عراب الخراب القطري يستغل أزمة الأردن لإشعال الفتن
كعادته خرج عراب الخراب القطري ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم؛ ليستغل أزمة الأردن الأخيرة ويمارس هوايته المفضلة في إثارة الفتن.
وحاول بن جاسم عبر منصته الحديثة على ” تويتر ” ، أن يقوم بأداء ” تمثيلية ” تعكس حرصه على الشعب الأردني، إلا أنه تلقى الردود القاسية من قبل المتابعين بعد أن ساهمت المقاطعة العربية في إسقاط كافة أقنعته.
وتعمد ” بن جاسم ” أن يشير إلى أن هناك دول قريبة، تخطط للضغط على الأردن ؛ على الرغم من أن الاحتجاجات هي أمر داخلي لا يجوز التدخل فيه لإثارة الفتن والفوضى وتشويه الحقائق بأن قطر هي المستفيد الأول من الفوضى في الأردن.
وفي الوقت الذي اهتم فيه عراب الخراب والإرهاب باحتجاجات الأردن تجاهل تمامًا الأوضاع المشتعلة على الأراضي الإيرانية بسبب فساد نظام الملالي الإرهابي، وانتهاكات النظام ضد الشعب، فلا تعرف قطر سوى التدخل في شؤون الأشقاء العرب ولكن تتجاهل جارتها الشريفة بطبيعة الحال.
ولقن المغردون حمد بن جاسم درسًا قاسيًا تعليقًا على تغريداته التي تحمل تدخل مباشر في شؤون الأردن الداخلية ، مشيرين إلى دور الجزيرة في تغطية وتأجيج الأوضاع في الأردن، ذاكرين تاريخ قطر الأسود في قلب الأنظمة في الدولة العربية تحت ما يسمى بثوارات الربيع العربي.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو والله ، ولا نشك في ذلك ،حفظ الله الخليج وقادته ، وحفظ لنا الاْردن وقيادته ، وان شالله أزمة وتنتهي ، نختلف على كل شيئ ، إلا الملك والوطن
خديجه[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب أنْ تقف دول الخليج بالذات مع الأردن قلباً وقالباً ، وبشكل أكثر وأكبر مما هو الآن ، قبل أنْ تدخل في شراكات مع أضداد الخليج الأساسيين!!
طلال[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله تنحل ازمة اخواننا في الاردن حكومه وشعب اخواننا نود لهم الخير ولا نملك الا الدعاء بفك كربتهم في هذا الشهر الفضيل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48007 ] نشر منذ 2 ساعتين
غراب البين ياغراب البين ياابن جاسم ، اما شبعت من الإهانات والصفع على الوجه ايها اللعين …؟
,, اجل ضغط من دول قريبه ؟؟؟
,, على مين تتذاكى ايها المكار المخادع .. إخسأ خسئت ايها البوم المشؤوم ,,
,, نعبقك لايتعدى حنجرتك الزفره ,,
مواطن[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
ذا أحد السلاتيح الي قصدته الي يسعى لزعزعة امن وطنا الغالي ويشعل الفتن حاقدين على مملكتنا الحبيبة وعلى ولاة امرنا وعلى الخير الي احنا فيه لكن كنا الشعب السعودي لهم بالمرصاد.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29249 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحمي بلدنا من كل مكروه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29249 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحمي بلدنا من كل مكروه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1678 ] نشر منذ 41 دقيقة
اخسروة فهو مجرد ذبانة
لا ترصد إلا في المزابل وجثث الكلاب اكرمكم الله
عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 16 دقيقة
الشعب الآردني عربي اصيل يتحدث عن نفسه وشئونه قبل حكومته لديهم قول الحق والحقيقه التي لاتقبل الجدليه والجدال الأردن لايمكن الخوف عليه من مواسم الربيع والشتاء مع ذلك نراهم يلقنون حمد بن جاسم درسآ قاسيآ ويضعون قيمته بالتراب الشعب الأردني ولد سياسيآ وفي معمعة الأزمات المتتاليه ولهذا فهو يفهمها على الهواء دامت الهاشميه صمام الأمان