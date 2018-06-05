كعادته.. عراب الخراب القطري يستغل أزمة الأردن لإشعال الفتن

طلال الضوى(صدى):

كعادته خرج عراب الخراب القطري ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم؛ ليستغل أزمة الأردن الأخيرة ويمارس هوايته المفضلة في إثارة الفتن.

وحاول بن جاسم عبر منصته الحديثة على ” تويتر ” ، أن يقوم بأداء ” تمثيلية ” تعكس حرصه على الشعب الأردني، إلا أنه تلقى الردود القاسية من قبل المتابعين بعد أن ساهمت المقاطعة العربية في إسقاط كافة أقنعته.

وتعمد ” بن جاسم ” أن يشير إلى أن هناك دول قريبة، تخطط للضغط على الأردن ؛ على الرغم من أن الاحتجاجات هي أمر داخلي لا يجوز التدخل فيه لإثارة الفتن والفوضى وتشويه الحقائق بأن قطر هي المستفيد الأول من الفوضى في الأردن.

وفي الوقت الذي اهتم فيه عراب الخراب والإرهاب باحتجاجات الأردن تجاهل تمامًا الأوضاع المشتعلة على الأراضي الإيرانية بسبب فساد نظام الملالي الإرهابي، وانتهاكات النظام ضد الشعب، فلا تعرف قطر سوى التدخل في شؤون الأشقاء العرب ولكن تتجاهل جارتها الشريفة بطبيعة الحال.

ولقن المغردون حمد بن جاسم درسًا قاسيًا تعليقًا على تغريداته التي تحمل تدخل مباشر في شؤون الأردن الداخلية ، مشيرين إلى دور الجزيرة في تغطية وتأجيج الأوضاع في الأردن، ذاكرين تاريخ قطر الأسود في قلب الأنظمة في الدولة العربية تحت ما يسمى بثوارات الربيع العربي.