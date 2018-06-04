بالفيديو.. 3 ملوك سعوديين مع الشيخ زايد في سباق للهجن
أظهر مقطع فيديو متداول قوة الترابط بين الإمارات والمملكة، بمناسبة احتفالها اليوم بـ ” يوم زايد للعمل الإنساني ” لذكرى رحيل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وظهر في الفيديو الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله، بصحبة الشيخ زايد أثناء متابعتهم سباق للهجن.
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ويشار إلى أن الاحتفالات هذا العام تشهد إطلاق المبادرات الإنسانية والخيرية، الحيوية والنوعية، من خلال الفعاليات الحكومية والمجتمعية، التي تنظمها المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47989 ] نشر منذ 20 دقيقة
رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته ,, آمين ,,