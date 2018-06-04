  • الإثنين 4

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. 3 ملوك سعوديين مع الشيخ زايد في سباق للهجن

بالفيديو.. 3 ملوك سعوديين مع الشيخ زايد في سباق للهجن

بالفيديو.. 3 ملوك سعوديين مع الشيخ زايد في سباق للهجن
عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول قوة الترابط بين الإمارات والمملكة، بمناسبة احتفالها اليوم بـ ” يوم زايد للعمل الإنساني ” لذكرى رحيل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وظهر في الفيديو الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله، بصحبة الشيخ زايد أثناء متابعتهم سباق للهجن.

.
ويشار إلى أن الاحتفالات هذا العام تشهد إطلاق المبادرات الإنسانية والخيرية، الحيوية والنوعية، من خلال الفعاليات الحكومية والمجتمعية، التي تنظمها المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 47989 ] نشر منذ 20 دقيقة

رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *