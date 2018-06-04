سبعة قتلى في هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول
لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح في هجوم انتحاري تبناه تنظيم ” داعش ” الإرهابي اليوم قرب تجمع لعلماء دين بجانب جامعات وأكاديمية للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلي الأفغانية نجيب دانيش في تصريح ” الضحايا هم من سكان الحي لكن يمكن أن يكون بينهم مدعوون إلى المؤتمر ” ، مضيفاً ” لقد اتخذنا إجراءات أمنية لكن الانتحاري تنكر بهيئة مدعو قبل أن يفجر سترته الناسفة ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 27 دقيقة
عادت دوامة الإرهاب لأفغانستان بعد أن نقلت داعش والبغدادي إليه ..لتبدأ قصص إرهاب وتشكيل تنظيمات جديدة .. امريكا لا تتوقف عن صناعة الموت ..و مادل عليه زيارة وزير الدفاع الأمريكي الأخيرة لأفغانستان ..الله المنتقم الجبار
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 26 دقيقة
ليس لهم صلة بالاسلام لامن بعيد ولامن قريب يتخذون الاسلام وسيله وذريعه لجرائمهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47989 ] نشر منذ 18 دقيقة
صدقت يااخ طلال ويا اخ عمار سويلم ,, لاهنتما ,,
,, اوافقكما تماماً ,,