سبعة قتلى في هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول

واس(صدى):

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح في هجوم انتحاري تبناه تنظيم ” داعش ” الإرهابي اليوم قرب تجمع لعلماء دين بجانب جامعات وأكاديمية للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلي الأفغانية نجيب دانيش في تصريح ” الضحايا هم من سكان الحي لكن يمكن أن يكون بينهم مدعوون إلى المؤتمر ” ، مضيفاً ” لقد اتخذنا إجراءات أمنية لكن الانتحاري تنكر بهيئة مدعو قبل أن يفجر سترته الناسفة ” .