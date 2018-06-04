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” الأرصاد ” تنشر فيديو بتوقعات طقس الثلاثاء

” الأرصاد ” تنشر فيديو بتوقعات طقس الثلاثاء
نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها الصادر لحالة الطقس المتوقع غدًا الثلاثاء، والتي ستشهدها المملكة، حيث يستمر تأثير الكتلة شديدة الحرارة على ” المنطقة الشرقية، والوسطي والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية “.

وأكد ” التقرير ” ، على نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” مناطق الحدود الشمالية ، نجران ، والأجزاء الساحلية من منطقة جازان ، مكة المكرمة والمدينة المنورة “.

وأشار ” التقرير ” ، إلى تبقي السماء غائمة جزئيًا على ” مناطق الرياض، نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ” ، ولم يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله يسترها علي الجميع يااااارب

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