” الأرصاد ” تنشر فيديو بتوقعات طقس الثلاثاء
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها الصادر لحالة الطقس المتوقع غدًا الثلاثاء، والتي ستشهدها المملكة، حيث يستمر تأثير الكتلة شديدة الحرارة على ” المنطقة الشرقية، والوسطي والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية “.
وأكد ” التقرير ” ، على نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” مناطق الحدود الشمالية ، نجران ، والأجزاء الساحلية من منطقة جازان ، مكة المكرمة والمدينة المنورة “.
وأشار ” التقرير ” ، إلى تبقي السماء غائمة جزئيًا على ” مناطق الرياض، نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ” ، ولم يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.
حالة #الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في #المملكة بمشيئة الله
للتفاصيل https://t.co/leQNpej10Y#طقس_السعودية#نرصد_ونحمي pic.twitter.com/IZOzrr003n
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) June 4, 2018
خديجه[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يسترها علي الجميع يااااارب