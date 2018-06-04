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بالفيديو.. عائض القرني يوجه رسالة للمسلمين بمناسبة العشر الأواخر من رمضان

بالفيديو.. عائض القرني يوجه رسالة للمسلمين بمناسبة العشر الأواخر من رمضان
عادل الحربي (صدى):

وجه الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور عائض القرني، اليوم الأثنين، رسالة إلى المسلمين تشمل عدد من النصائح بمناسبة العشر الأواخر من رمضان.

ونشر ” القرني ” فيديو له عبر ” تويتر ” ، يؤكد من خلاله على أن الأعمال بالخواتيم؛ لذلك لابد من استغلال الساعات المتبقية من شهر رمضان الكريم، قائلًا: ” الأيام انصرمت، والشهر يتقضّى، والأعمال بالخواتيم فاغتنموا ما بقي، البدار البدار، والسباق السباق، غفر الله لنا ولكم ” .

ونصح ” القرني ” باستغلال العشر الأواخر في الذكر والتلاوة والتسبيح والقيام والتراويح ، والابتعاد عن المسلسلات والقيل والقال والأحاديث التي تلهي عن ذكر الله.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 30 دقيقة

اللهم تقبل منا صيامنا واغفرلنا ماتقدم من ذنب واعنا علي التقرب منك

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