بالفيديو.. عائض القرني يوجه رسالة للمسلمين بمناسبة العشر الأواخر من رمضان
وجه الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور عائض القرني، اليوم الأثنين، رسالة إلى المسلمين تشمل عدد من النصائح بمناسبة العشر الأواخر من رمضان.
ونشر ” القرني ” فيديو له عبر ” تويتر ” ، يؤكد من خلاله على أن الأعمال بالخواتيم؛ لذلك لابد من استغلال الساعات المتبقية من شهر رمضان الكريم، قائلًا: ” الأيام انصرمت، والشهر يتقضّى، والأعمال بالخواتيم فاغتنموا ما بقي، البدار البدار، والسباق السباق، غفر الله لنا ولكم ” .
ونصح ” القرني ” باستغلال العشر الأواخر في الذكر والتلاوة والتسبيح والقيام والتراويح ، والابتعاد عن المسلسلات والقيل والقال والأحاديث التي تلهي عن ذكر الله.
ماجد[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 30 دقيقة
اللهم تقبل منا صيامنا واغفرلنا ماتقدم من ذنب واعنا علي التقرب منك