بالفيديو.. عائض القرني يوجه رسالة للمسلمين بمناسبة العشر الأواخر من رمضان

عادل الحربي (صدى):

وجه الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور عائض القرني، اليوم الأثنين، رسالة إلى المسلمين تشمل عدد من النصائح بمناسبة العشر الأواخر من رمضان.

ونشر ” القرني ” فيديو له عبر ” تويتر ” ، يؤكد من خلاله على أن الأعمال بالخواتيم؛ لذلك لابد من استغلال الساعات المتبقية من شهر رمضان الكريم، قائلًا: ” الأيام انصرمت، والشهر يتقضّى، والأعمال بالخواتيم فاغتنموا ما بقي، البدار البدار، والسباق السباق، غفر الله لنا ولكم ” .

ونصح ” القرني ” باستغلال العشر الأواخر في الذكر والتلاوة والتسبيح والقيام والتراويح ، والابتعاد عن المسلسلات والقيل والقال والأحاديث التي تلهي عن ذكر الله.