التحالف يكشف تفاصيل المساعدات المقدمة لليمن.. ويؤكد : الحوثيون في عزلة

فهمي محمد(صدى):

أوضح العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، اليوم الأثنين، إن من نتائج العمليات العسكرية عودة الأهالي إلى منازلهم في عدد من المدن.

وأشار ” المالكي ” في مؤتمر صحفي إلى أن الحوثيون يواصلون عمليات تجنيد الأطفال واتخاذهم دروعا بشرية، موضحًا أنه استسلم عدد كبير من الأطفال المجندين في صفوف الحوثيين بالحديدة.

ولفت إلى أن تقدم الجيش اليمني أحدث انهيارات في صفوف الحوثيين بـصعدة، مضيفًا أن القوات الشرعية تقوم بتأمين المديريات الرئيسية في محافظة حجة.

وتابع : ” الميليشيات الحوثية تعاني من العزلة وصعوبة في التجنيد ” ، كاشفًا أن التحالف سيعلن آلية للتواصل مع القبائل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وعن المساعدات المقدمة لأهالي اليمن، كشف عن تقديم 10 مولدات كهربائية هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – إلى المهرة، متابعًا : ” هناك أكثر من 4 ملايين مستفيد من المساعدات في جميع المحافظات اليمنية ” .

كما عرض عدد من الصور لبعض الصواريخ الباليستية ” أرض – أرض ” و ” دفاع ساحلي ” تم الاستيلاء عليها من قبل الحكومة الشرعية في الحديدة، موضحًا أن القوات الشرعية على بعد 9 كيلو مترات من الحديدة.