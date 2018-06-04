بالفيديو .. ” المصلح ” : لا يجوز استخدام كلمة ” GOD ” بدلًا من لفظ الجلالة
نهي الشيخ الدكتور ” عبدالله المصلح ” أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرأن والسنة ، اليوم الإثنين، ترجمة لفظ الجلالة “الله” بكلمة ” GOD ” ، لافتًا إلى أن كلمة ” GOD ” تعني : أيّ معبود، والصنم الذي يُعبد يسمونه ” GOD “.
وأضاف ” المصلح ” ، في برنامج “فتاوى رمضان ” بإحدى الفضائيات، أن هذا التنبيه ورده من أحد المسلمين من فرنسا الذي أشار فيه إلى أن الذين يتكلمون بالفرنسية إذا أرادوا أن يعبروا عن كلمة “الله” يقولون ” GOD “.
وأكمل ” المصلح ” ، ” أن لفظ الجلالة ” الله ” هي الكلمة التي يجب أن نلفظ بها وأن نعلّمها لأبناءنا، ” الله ” الإله المعبود المحبوب، والمطاع ” الله ” هذه الكلمة.
وأشار ” المصلح ” ، إلى أنه من شرف وعظم لفظ الجلالة بأنه ” بفضل الله لا أحد على مدار التاريخ حاول أن يتسمى بكلمة ” الله “.
طلال[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله جلا جلاله … هو لفض الجلاله.
ماجد[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 58 دقيقة
صحيح جزاك الله خير هذا الشيخ عزيز وفكره نير
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 58 دقيقة
جزى ﷲ الشيخ كل خير ، بس لفظ الجلالة “الله” ما يفهم على طول اذا قلته فبعدها تضطر تقول “الله” is my god او the only true god وكذا زيها زي إلهي ، تؤدي نفس الغرض
عمار[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 57 دقيقة
الحمدلله من زمان نعرف هالمعلومه
من المسلمين الأجانب حذرونا عنها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47989 ] نشر منذ 55 دقيقة
صح كلامك ياشيخ المصلح اصلحنا واصلحك الله ,, آمين ,,
,, هذا والله الكلام اللي كنت اقوله من سنين لكل من يحاكيني ويتطرق الكلام لمثل هاالمواضيع ,,
,,نعم لفظ الجلاله ( الله ) ، لايتغير ولابد من نظق كلمة ( الله ــ جل جلاله ) خاصةً إذا المتكلم مسلم ..