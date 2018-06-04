بالفيديو .. ” المصلح ” : لا يجوز استخدام كلمة ” GOD ” بدلًا من لفظ الجلالة

نايف السالم(صدى):

نهي الشيخ الدكتور ” عبدالله المصلح ” أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرأن والسنة ، اليوم الإثنين، ترجمة لفظ الجلالة “الله” بكلمة ” GOD ” ، لافتًا إلى أن كلمة ” GOD ” تعني : أيّ معبود، والصنم الذي يُعبد يسمونه ” GOD “.

وأضاف ” المصلح ” ، في برنامج “فتاوى رمضان ” بإحدى الفضائيات، أن هذا التنبيه ورده من أحد المسلمين من فرنسا الذي أشار فيه إلى أن الذين يتكلمون بالفرنسية إذا أرادوا أن يعبروا عن كلمة “الله” يقولون ” GOD “.

وأكمل ” المصلح ” ، ” أن لفظ الجلالة ” الله ” هي الكلمة التي يجب أن نلفظ بها وأن نعلّمها لأبناءنا، ” الله ” الإله المعبود المحبوب، والمطاع ” الله ” هذه الكلمة.

وأشار ” المصلح ” ، إلى أنه من شرف وعظم لفظ الجلالة بأنه ” بفضل الله لا أحد على مدار التاريخ حاول أن يتسمى بكلمة ” الله “.